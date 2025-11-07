Cytokinetics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cytokinetics präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,360 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 321,74 Prozent auf 1,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at