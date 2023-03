CytomX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CytomX präsentierte in der am 28.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,420 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

CytomX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 95,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,510 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CytomX -1,300 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat CytomX im vergangenen Geschäftsjahr 53,16 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CytomX 69,57 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 1,290 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 72,04 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at