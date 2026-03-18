CytomX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CytomX lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD gegenüber 0,230 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat CytomX im vergangenen Quartal 0,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 98,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CytomX 38,1 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,150 USD. Im Vorjahr waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 44,82 Prozent auf 76,20 Millionen USD. Im Vorjahr hatte CytomX 138,10 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at