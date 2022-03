CytomX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CytomX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,390 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 19,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CytomX 16,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,300 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,710 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 30,68 Prozent auf 69,57 Millionen USD. Im Vorjahr hatte CytomX 100,36 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 1,262 USD und einen Umsatz von 69,41 Millionen USD beziffert.

