Cytosorbents präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cytosorbents hat am 25.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cytosorbents in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,2 Millionen USD im Vergleich zu 6,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,130 USD. Im Vorjahr waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 37,06 Millionen USD, während im Vorjahr 35,59 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at