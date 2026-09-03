Cytosorbents Aktie

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WKN DE: A12GDU / ISIN: US23283X2062

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03.09.2026 13:25:35

Cytosorbents To Implement 1-For-20 Reverse Stock Split, Stock Down In Pre-Market

(RTTNews) - Thursday, Cytosorbents Corporation (CTSO) announced its plan to implement a one-for-twenty reverse stock split of its common stock, par value $0.001 per share, effective September 8, 2026.

The reverse stock split is intended to increase the per-share trading price of the common stock to help the company satisfy Nasdaq's $1.00 minimum bid price requirement for continued listing on The Nasdaq Stock Market LLC.

Notably, this move will not change the company's total number of authorized shares of common stock.

In pre-market hours, CTSO was trading at $0.3398, down 11.46 percent on the Nasdaq.

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