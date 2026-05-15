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15.05.2026 06:31:29
Cytosorbents zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cytosorbents veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cytosorbents -0,020 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 8,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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