Cytosorbents zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cytosorbents veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cytosorbents -0,020 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 8,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at