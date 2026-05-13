KNDS Aktie

KNDS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.05.2026 13:11:45

Czech arms group tests Berlin and Paris with offer for stake in tank maker KNDS

CSG’s move for stake in Franco-German company marks new attempt to consolidate European defence industryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KNDS

mehr Nachrichten