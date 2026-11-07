Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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07.11.2026 21:55:22
Czech arms makers set sights on space defense in bid to sustain Ukraine-driven arms boom
Czech arms makers have thrived on demand linked to the war in Ukraine. To sustain their growth, they need to look beyond ammunition and toward new technologies — and even space.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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