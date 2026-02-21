Republic Aktie
WKN DE: A0MZ6F / ISIN: BG1100059986
|
21.02.2026 17:51:20
Czech Republic: Government attacks public television and radio
Prime Minister Andrej Babis' new right-wing populist government wants to bring the Czech public broadcaster under its control. One of its reforms is to abolish licensing fees.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!