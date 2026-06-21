SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
|
22.06.2026 00:03:21
Czechia: Thousands march in support of public media funding
Prime Minister Andrej Babis' government has been accused of seeking to take control over Czech public media. The plan would leave broadcasters with a 15% funding cut and no guarantees of continued future funding.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!