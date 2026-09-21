CZG - Ceska zbrojovka Group SE Registered legte Quartalsergebnis vor

CZG - Ceska zbrojovka Group SE Registered hat am 18.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,00 CZK präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,00 CZK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,57 Milliarden CZK – ein Plus von 55,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CZG - Ceska zbrojovka Group SE Registered 5,50 Milliarden CZK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at