CZG - Ceska zbrojovka Group SE Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CZG - Ceska zbrojovka Group SE Registered hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 12,45 CZK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,00 CZK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,40 Milliarden CZK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,33 Milliarden CZK.

CZG - Ceska zbrojovka Group SE Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 35,95 CZK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 22,00 CZK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 23,40 Milliarden CZK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte CZG - Ceska zbrojovka Group SE Registered einen Umsatz von 22,38 Milliarden CZK eingefahren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 41,00 CZK und einen Umsatz von 23,24 Milliarden CZK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at