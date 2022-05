Décharge 2020: Schlappe für die Credit Suisse

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Finews.ch"

Ganz so schlank ging die Generalversammlung der Credit Suisse am Freitag nicht über die Bühne. Die Aktionärinnen und Aktionäre lehnten die Entlastung der Konzernleitung und des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 ab. Was bedeutet das?