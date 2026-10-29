D&D Platform REIT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

D&D Platform REIT lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 793,39 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat D&D Platform REIT im vergangenen Quartal 76,30 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 478,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D&D Platform REIT 13,19 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at