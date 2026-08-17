D&D Platform REIT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

D&D Platform REIT stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 19,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,16 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,77 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at