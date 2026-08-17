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17.08.2026 06:31:29
D B Realty: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
D B Realty hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D B Realty 0,230 INR je Aktie generiert.
D B Realty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 86,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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