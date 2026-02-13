D B Realty legte Quartalsergebnis vor

D B Realty hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

D B Realty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat D B Realty 5,29 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at