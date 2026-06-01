D B Realty vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

D B Realty stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,09 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 86,53 Prozent auf 869,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,500 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D B Realty -2,330 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 15,93 Milliarden INR – ein Plus von 43,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem D B Realty 11,10 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at