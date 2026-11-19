D Boral ARC Acquisition I A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at