D-Box Technologies A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

D-Box Technologies A äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,89 Prozent auf 12,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte D-Box Technologies A 16,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at