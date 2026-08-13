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13.08.2026 06:31:29
D-Box Technologies A legte Quartalsergebnis vor
D-Box Technologies A hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
D-Box Technologies A hat ein EPS von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.
D-Box Technologies A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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