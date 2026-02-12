D-Box Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

D-Box Technologies A präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at