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14.08.2026 06:31:29
D H India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
D H India präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,94 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte D H India ein EPS von 1,63 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 529,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 659,7 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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