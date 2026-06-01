D H India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

D H India veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,55 INR. Im Vorjahresviertel hatte D H India 2,27 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 722,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 22,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 591,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,95 INR. Im Vorjahr waren 5,95 INR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,53 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,09 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at