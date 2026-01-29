|
D H India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
D H India hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 2,64 INR. Im letzten Jahr hatte D H India einen Gewinn von 1,90 INR je Aktie eingefahren.
D H India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 619,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 552,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
