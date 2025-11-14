D H India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

D H India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,84 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte D H India 1,03 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat D H India 656,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 503,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at