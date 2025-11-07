D-Link (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

D-Link (India) hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 7,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,77 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at