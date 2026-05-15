D-Link informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

D-Link hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 TWD. Im Vorjahresquartal waren -0,280 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat D-Link 3,44 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,34 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at