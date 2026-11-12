D-Link: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

D-Link äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 TWD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,59 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 3,44 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at