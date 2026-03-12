|
D-Link stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
D-Link stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,42 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Link -0,180 TWD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 3,44 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Link 3,43 Milliarden TWD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,900 TWD. Im Vorjahr waren 0,060 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,37 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum waren 14,40 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
