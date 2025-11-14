D-Link: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

D-Link präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 TWD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 3,44 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-Link 3,68 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at