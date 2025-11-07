D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 488,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 365,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at