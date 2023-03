D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret hat am 22.03.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,680 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,19 TRY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 100,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,76 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,54 Milliarden TRY ausgewiesen.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 1,640 TRY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4,78 Milliarden TRY in den Büchern stehen werden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,900 TRY beziffert. Im Vorjahr waren -1,920 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 112,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,07 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,56 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 3,610 TRY je Aktie sowie einem Umsatz von 14,17 Milliarden TRY gelegen.

Redaktion finanzen.at