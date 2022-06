D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret hat am 01.06.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2022 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,740 TRY. Im Vorjahresquartal hatten -0,829 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,53 Milliarden TRY im Vergleich zu 1,39 Milliarden TRY im Vorjahresquartal.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 0,080 TRY je Aktie sowie einen Umsatz 2,41 Milliarden TRY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at