D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret hat sich am 02.03.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals geäußert.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 1,715 TRY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,99 Milliarden TRY gerechnet.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 6,059 TRY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 7,00 Milliarden TRY taxiert.

Redaktion finanzen.at