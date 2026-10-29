D.R. Horton Aktie
WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097
|
29.10.2026 12:40:40
D R Horton Inc. Reports Retreat In Q4 Income
(RTTNews) - D R Horton Inc. (DHI) reported earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $741.8 million, or $2.67 per share. This compares with $905.3 million, or $3.04 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.2% to $9.371 billion from $9.677 billion last year.
D R Horton Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $741.8 Mln. vs. $905.3 Mln. last year. -EPS: $2.67 vs. $3.04 last year. -Revenue: $9.371 Bln vs. $9.677 Bln last year.
Guidance for fiscal 2027: Consolidated revenues in the range of $30.0 billion to $32.0 billion
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D.R. Horton Inc.
Analysen zu D.R. Horton Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D.R. Horton Inc.
|130,50
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.