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27.08.2026 06:31:29
D Rotshtein Realestate: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
D Rotshtein Realestate hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,81 ILS. Im letzten Jahr hatte D Rotshtein Realestate einen Gewinn von 3,58 ILS je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 144,1 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,4 Millionen ILS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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