D Rotshtein Realestate stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

D Rotshtein Realestate hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,22 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 62,68 Prozent auf 68,0 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte D Rotshtein Realestate 182,3 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at