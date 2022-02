D-Wave: VW-Partner fordert Google heraus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Aus dem Zukunftsfeld Quantencomputing strebt ein weiteres Unternehmen an die Börse . Über die Fusion mit der Mantelgesellschaft DPCM Capital soll D-Wave an die New York Stock Exchange gebracht werden. Die Kanadier sind ein First Mover in ihrem Gebiet und haben unter anderem Volkswagen und Lockheed Martin als Kunden.Das bereits 1999 gegründete Unternehmen ist auf das so genannte Annealing spezialisiert. Die Technologie ist begrenzter ist als ein gatebasierter Quantencomputer, wodurch D-Wave allerdings bereits früh Erfolge bei Optimierungsproblemen erzielen konnte.Zu den Blue-Chip-Kunden des Unternehmens zählen unter anderem VW, Accenture und der Rüstungskonzern Lockheed Martin. Die Umsätze sind jedoch aktuell noch überschaubar: Für das laufende Geschäftsjahr rechnet D-Wave mit elf Millionen US-Dollar. Bis 2026 soll der Umsatz dann auf 551 Millionen US-Dollar anwachsen.Das beachtliche Wachstum passt zu den Erwartungen des Marktforschungsunternehmens Expert Market Research für den Quantencomputing-Sektor. Es prognostiziert, dass der weltweite Markt zwischen 2022 und 2027 im Schnitt pro Jahr 29 Prozent zulegen wird. Für 2026 wird ein Volumen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar erwartet.Neben den 300 Millionen US-Dollar aus dem SPAC sollen D-Wave im Rahmen der Fusion, bei der das Unternehmen mit 1,6 Milliarden US-Dollar bewertet wird, weitere 40 Millionen aus einem PIPE-Investment zufließen. Zu den Kapitalgebern gehören unter anderem Goldman Sachs und der japanische Elektronikkonzern NEC Corporation.