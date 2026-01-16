D-Wave-Aktie zeigt Erholungstendenzen: Insiderverkäufe und Übernahme bleiben im Fokus

Die D-Wave-Aktie bleibt im Anlegerfokus. Nach einem deutlichen Rücksetzer zeigt sich vor dem Wochenende eine moderate Erholung, während Managers Transactions weiter beobachtet werden.

• Erholung nach Kursrutsch am Vortag• Markt wartet auf weitere Signale nach Quantum-Circuits-Übernahme• Insiderverkäufe sorgen weiter für Aufmerksamkeit

D-Wave-Aktie auch am Freitag im Fokus

Nach einem deutlichen Rücksetzer am Vortag bleibt die Aktie von D-Wave Quantum volatil. Nachdem das Papier an der NYSE um 4,74 Prozent auf 28,72 US-Dollar nachgegeben hatte, setzt vor dem Wochenende eine Gegenbewegung ein.

Im US-Handel gewinnt die Aktie zeitweise 1,56 Prozent auf 29,17 US-Dollar.

Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus damit auf knapp zehn Prozent. Marktteilnehmer scheinen sich derzeit abwartend zu verhalten.

Quantum-Circuits-Übernahme strategisch klar umrissen

Operativ bleibt die Anfang Januar angekündigte Übernahme von Quantum Circuits im Blickpunkt der Anleger. D-Wave hatte in einer Pressemitteilung erläutert, dass durch den Zusammenschluss erstmals Annealing-Quantencomputer und fehlerkorrigierte Gate-Model-Systeme unter einem Dach vereint werden sollen. Ziel ist es, ab 2026 eigene supraleitende Gate-Model-Systeme kommerziell anzubieten.

Der Kaufpreis beläuft sich auf 550 Millionen US-Dollar und setzt sich aus 300 Millionen US-Dollar in Aktien sowie 250 Millionen US-Dollar in bar zusammen. Nach Angaben des Unternehmens soll die Transaktion D-Wave in die Lage versetzen, ein breiteres Spektrum industrieller Anwendungsfälle im Quantencomputing abzudecken und die technologische Entwicklung zu beschleunigen, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Insiderverkäufe rücken erneut in den Fokus

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten zuletzt Transaktionen aus dem Management. Laut einem Bericht von Investing.com veräußerte CFO John Markovich vor Kurzem etwa 9.179 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von rund 28,06 US-Dollar. Der Verkauf diente der Deckung steuerlicher Verpflichtungen aus dem Vesting von Aktienprogrammen. Entsprechende Angaben gehen auch aus einem SEC-Formular hervor.

Zudem meldete Investing.com den Verkauf von insgesamt 24.519 Aktien durch Top-Managerin Diane Nguyen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Auch hier standen steuerliche und vorab geplante Gründe im Vordergrund. Gleichwohl werden solche Transaktionen am Markt genau beobachtet.

Analysten weiterhin optimistisch

Abgesehen von dem aktuellen Mangel an neuen Nachrichten halten Analysten an ihren positiven Einschätzungen fest: So offenbaren Daten von TipRanks, dass derzeit alle 13 erfassten Experten die D-Wave-Aktie zum Kauf empfehlen.

Dabei trauen die Analysten dem Titel noch einiges zu: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40,23 US-Dollar, was einem impliziten Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 28,72 US-Dollar entspricht.

Redaktion finanzen.at