Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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11.11.2026 04:18:02
D-Wave Quantum: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 10, 2026, D-Wave Quantum (NASDAQ:QBTS) announced that nine-month bookings jumped 611% year over year to $37.4 million. Commercial contract momentum gives the business predictable multiyear revenue as hardware deployments scale across corporate clients. Three things management said on the call stand out.
Contract commitments surged as enterprise customers expanded system purchases and cloud services. D-Wave Quantum saw its remaining performance obligations (RPO) -- contracted revenue that hasn't yet been recognized on the income statement -- expand significantly due to major enterprise agreements.
Non-dilutive federal funding helps de-risk long-term technology road maps without diluting equity holders. D-Wave Quantum finalized a major government agreement under the CHIPS and Science Act, a federal program designed to strengthen domestic technology manufacturing and research.
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