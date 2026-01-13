D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|Quanten-Zukauf
|
13.01.2026 20:05:53
D-Wave Quantum-Aktie mit leichten Verlusten: Kauf von Quantum Circuits bleibt im Anlegerfokus
• Aktie weiterhin von Übernahmefantasie beflügelt
• Analysten geschlossen optimistisch
D-Wave Quantum treibt strategische Neuausrichtung voran
Aus einer Unternehmensmitteilung vom 07. Januar ging hervor, dass D-Wave Quantum eine Vereinbarung zur Übernahme des US-Unternehmens Quantum Circuits geschlossen hat. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 550 Millionen US-Dollar und setzt sich aus 300 Millionen US-Dollar in Aktien sowie 250 Millionen US-Dollar in bar zusammen.
Mit dem Zukauf will D-Wave seine bisher auf Quantum Annealing fokussierte Technologie um supraleitende, fehlerkorrigierte Gate-Model-Systeme erweitern. Ziel sei es laut Unternehmen, bereits 2026 erste Gate-Model-Systeme kommerziell verfügbar zu machen.
Technologische Erweiterung und personeller Ausbau
D-Wave verfolgt mit der Übernahme das Ziel, beide dominierenden Quantenarchitekturen unter einem Dach zu vereinen. Neben der technologischen Komponente umfasst die Transaktion auch den Wechsel führender Wissenschaftler zu D-Wave, darunter Quantum-Circuits-Mitgründer Dr. Rob Schoelkopf. Zudem ist der Aufbau eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in New Haven, Connecticut, geplant, das die Arbeiten an supraleitenden Quantenprozessoren beschleunigen soll.
Aktie nach Kurssprung auf Richtungssuche
An der Börse zeigte sich zuletzt eine positive Tendenz: Zum Wochenstart legte die D-Wave Quantum-Aktie um 2,45 Prozent auf 28,80 US-Dollar zu. Am Dienstag setzt sich dieser Aufwärtstrend jedoch nicht weiter fort: Im US-Handel notiert das NYSE-Papier zeitweise 0,42 Prozent tiefer bei 28,67 US-Dollar.
Dabei blickt die Aktie auf ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr 2025 zurück, in dem sich der Kurs um 207 Prozent verteuerte.
Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial
Nach der Übernahmeankündigung des US-Unternehmens bestätigten mehrere Analysten - unter anderem von Wedbush, Cantor Fitzgerald und Craig-Hallum ihre positiven Einschätzungen zum NYSE-Papier. So zeigt sich die Analystengemeinde geschlossen optimistisch: Nach Angaben von TipRanks liegen derzeit 13 Kaufempfehlungen bei einem durchschnittlichen Kursziel von 40,23 US-Dollar vor. Demnach trauen Experten der Aktie ein Kursplus von knapp 40 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 28,80 US-Dollar zu.
Redaktion finanzen.at
