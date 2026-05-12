D-Wave Quantum-Aktie verliert deutlich: Schwache Zahlen belasten die Stimmung

Die Zahlen des Quantencomputerunternehmens D-Wave waren von Anleger gespannt erwartet worden. Am Dienstag wurde es konkret.

D-Wave Quantum , das Unternehmen, das auf die Entwicklung und Bereitstellung von Quantencomputern spezialisiert ist, hat im ersten Geschäftsquartal 2026 weiterhin rote Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie wurde im Vorjahresvergleich, als noch -0,020 US-Dollar in den Büchern gestanden hatten, auf -0,050 US-Dollar ausgebaut. Die Analystenerwartungen wurden damit jedoch übertroffen: Experten hatten zuvor ein EPS von -0,077 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz ging deutlich von 15,0 Millionen US-Dollar auf 2,9 Millionen US-Dollar zurück und lag damit unter den Expertenschätzungen, die sich auf 4,2 Millionen US-Dollar belaufen hatten.

Die D-Wave-Aktie zeigt sich an der NYSE 4,12 Prozent schwächer bei 23,04 US-Dollar.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Bettina Schneider, Julia Walter, Redaktion finanzen.at