Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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21.04.2026 18:00:00
D-Wave Quantum Is Down 15% This Year. Is Now the Time to Buy?
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) certainly had an extraordinary run over the past couple of years. For investors who didn't have the opportunity to invest when the stock traded below $1, the recent dip may offer another chance to enter the quantum computing race.D-Wave's financials are somewhat mixed. On the positive side, in 2025, D-Wave's revenue increased 179% and gross profit grew 265%. The company ended the year with the highest liquidity position in its history, with over $884 million on the balance sheet. The real bullish sign for D-Wave is in its bookings momentum. In 2025, D-Wave saw its bookings (or customer contracts) increase 471%. Already through the first quarter of 2026, bookings exceeded $32 million, which is nearly $8 million more than all of last year's revenue. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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