Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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23.09.2026 11:45:01
D-Wave Quantum Just Got $100 Million From the U.S. Government. It's Also Burning Through Roughly $37 Million a Quarter. With Its Stock Down 60% From the Peak, Is It a Bargain or a Trap?
Shares of D-Wave Quantum (NASDAQ:QBTS) have tumbled 60% from its 52-week high. As a bargain-hunting investor, I'm piqued by that. However, after further inspection, I think the quantum computing stock is more of a value trap than a bargain. It trades at a sky-high valuation even though it's burning through cash.
Here's why more value-conscious investors will want to avoid this quantum computing stock.
Image source: Getty Images.
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