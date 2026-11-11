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11.11.2026 06:31:29
D-Wave Quantum legte Quartalsergebnis vor
D-Wave Quantum gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat D-Wave Quantum im vergangenen Quartal 4,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Wave Quantum 3,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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