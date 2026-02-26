D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|
26.02.2026 16:53:01
D-Wave Quantum Shares Rise Over Revenue Growth In Q4, FY
(RTTNews) - D-Wave Quantum Inc. (QBTS) shares gained 4.83 percent to $20.60, up $0.95 on Thursday, after the company reported higher fourth-quarter and full-year revenue, even as annual losses widened due to non-cash warrant fair-value adjustments.
The stock is currently trading at $20.60, compared with a previous close of $19.65. It opened at $20.67 and has traded between $20.07 and $21.70 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume stands at 16.66 million shares, compared with an average volume of 33.06 million shares.
For the year ended Dec. 31, 2025, revenue rose to $24.6 million from $8.8 million in 2024. Net loss widened to $355.1 million, or $1.11 per share, compared with a net loss of $143.9 million, or $0.75 per share, last year. In the fourth quarter, revenue increased to $2.8 million from $2.3 million, while net loss narrowed to $42.3 million, or $0.12 per share.
The stock has traded in a 52-week range of $4.45 to $46.75.
