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14.05.2026 06:31:29
D-Wave Quantum: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
D-Wave Quantum hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 80,93 Prozent zurück. Hier wurden 2,9 Millionen USD gegenüber 15,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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