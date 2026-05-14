D-Wave Quantum: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

D-Wave Quantum hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 80,93 Prozent zurück. Hier wurden 2,9 Millionen USD gegenüber 15,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at