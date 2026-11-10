D-Wave Quantum Aktie

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WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

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10.11.2026 17:17:22

D-Wave Quantum Stock Falls 8% Despite Narrower Q3 Loss

(RTTNews) - D-Wave Quantum Inc. (QBTS) is down 8.10 percent, losing $0.93 to $10.54. Third-quarter net loss narrowed to $48.20 million, or $0.13 per share, from $139.99 million, or $0.41 per share, a year earlier. Revenue increased 20.6 percent to $4.51 million from $3.74 million.

The stock opened at $11.06 and traded between $10.38 and $11.40, compared with the previous close of $11.47 on the Nasdaq. Volume reached 11.70 million shares, versus an average of 15.34 million.

D-Wave's 52-week trading range is $8.48 to $32.39.

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